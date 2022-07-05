«Будут трансформировать рынок труда»: российский учёный — о роботах в отечественной промышленности

Роботизация производства — это неизбежный исторический процесс, заявил в интервью RT профессор, декан факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО Антон Пыркин. Он рассказал, в каких областях отечественной промышленности сейчас задействованы роботы — на некоторых производствах они выполняют около 90% технологических операций. Как утверждает учёный, из-за санкций комплектующих для отечественных роботов не хватает. Чтобы производители роботов в России смогли быстрее и легче создавать собственный продукт, нужно дополнительное финансирование со стороны государства, считает профессор.

— Сфера робототехники активно развивается во всём мире. Так, Международная федерация робототехники прогнозирует, что данный рынок будет расти на 6% в год до 2024 года. В каких областях народного хозяйства идёт самое активное внедрение роботов и какие сферы уже роботизированы?

— Далеко не все сферы деятельности достаточно роботизированы, основной тренд в гражданском секторе — это роботы для сельского хозяйства. В этой области широкое поле для автоматизации человеческого труда. Роботы смогут работать на полях и следить за их состоянием. Роботы крайне востребованны и в военной промышленности, в частности в оборонной отрасли, где есть интерес к безэкипажным мобильным роботам и экзоскелетам.

Роботы нужны для выполнения манипуляционных работ. Например, в любую точку пространства, под любым углом наклона поднести инструмент: дрель, фрезу или отвёртку.

В отечественной промышленности роботы применяются, например, в сварочных и шлифовальных операциях. В частности, на заводе Schneider Electric в городе Коммунаре огромное количество роботизированных комплексов занимаются покраской деталей, сваркой и другими операциями. На заводе Thermex в Тосно роботы производят водонагревательные бойлеры.

Во многих областях отечественной промышленности около 90% технологических операций проводят роботы. К примеру, любое производство автомобилей и их комплектующих сопряжено с робототехникой.

Роботы позволяют с высокой точностью повторять и делать сложнейшие операции. Они используются для приготовления лекарств, когда нужно выполнять множество схожих и цикличных процессов.

Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше роботов появлялось на производстве и помогало человеку.

Полноразмерный макет боевой перспективной экипировки с экзоскелетом «Солдат будущего» по заказу ЦНИИТОЧМАШа на Всероссийской форум-выставке отечественной высокотехнологичной продукции российских предприятий «Госзаказ» в Сколкове

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

— Согласно статистике, в России уровень роботизации промышленности ниже среднемирового. На отечественных предприятиях задействовано шесть роботов на 10 тыс. сотрудников, в среднем в мире этот показатель — 113 роботов. С чем связано наше отставание в этой сфере? Какие меры могли бы помочь развитию этой области в России?

— Мы встраивались в мировую цепочку разделения труда и выполняли свои функции. Вся эта цепочка создала условия для формирования стран с крупными компаниями по производству роботов. К ним относятся Япония, Германия, Швеция, Америка и Дания. В России мы от них отстаём в силу различных причин.

Сейчас идёт много разговоров об импортозамещении как о некотором переходе в здоровую экономику. Мой опыт подсказывает, что, скорее всего, в ближайшем будущем победит импорт. Вся техника, включая роботов, будет приезжать из других стран.

Если мы будем разрабатывать роботов сами, с отечественными комплектующими, то это будет существенно дороже. Первым делом нужно, чтобы наша промышленность была в состоянии производить роботов-манипуляторов в крупных масштабах. В России есть, например, ЦНИИ РТК (ЦНИИ робототехники и технической кибернетики) и компания «Диаконт», которые производят современных роботов, и они в состоянии сделать их дешевле. Однако есть ещё одна проблема — дорогие кредиты. Чтобы наладить серийное производство роботов, нужны большие вложения.

По моему мнению, нужны дополнительные программы, чтобы производителям техники в России легче было создавать собственный продукт.

Я очень надеюсь, что в будущем производители российских роботов смогут гораздо быстрее и дешевле изготавливать промышленное оборудование. В частности, станки с числовым программным управлением.

— Ранее российские учёные разработали роботизированный аппарат, который улучшит процесс костеобразования во время лечения больных с заболеваниями и повреждениями костно-мышечной системы. Насколько активно роботы применяются в медицине?

— Роботы в медицине широко распространены и активно применяются в нашей стране. Например, в конце марта в России был создан робот для ультразвуковых исследований. Также в нашей стране создают и дорогих роботов-хирургов с телеуправлением. Так, в российском ЦНИИ «Электроприбор» разработали медицинского робота-манипулятора. Такие же разработки ведутся и в других странах.

В России нужно пытаться изготавливать большинство медицинских роботов самим. Но с учётом того, что в мире растёт инфляция, все роботы, используемые в медицинских целях, будут дорожать. Поэтому такие проекты надо финансировать на государственном уровне.

Хирурги на операции — средняя лобэктомия лёгкого с участием робота-хирурга нового поколения da Vinci Xi (IS4000) в краевой клинической больнице №1

РИА Новости

© Виталий Тимкив

— Известно, что большинство стран, включая Россию, используют импортные микросхемы и процессоры, производство которых завязано на США и ряде других стран. Насколько от этих компонентов зависит сфера отечественной робототехники?

— Очень сильно зависит. Известно, что процессоры производятся всего в нескольких странах. Однако есть ещё одна проблема, кроме того, что процессоры импортные, — их можно дистанционно отключать. Если, например, покупатели готового изделия считают, что его можно перепрограммировать, то они ошибаются. Первоначальный разработчик может в один момент сделать этот продукт недееспособным.

Также по теме «Мы находимся в переломной точке»: представитель отрасли — о замещении импорта телеком-оборудования в России Отказ крупных западных компаний от поставок в Россию чипов и телекоммуникационного оборудования создаёт большие сложности и риски для...

У нас есть отечественные процессоры, однако их изготовление обходится очень дорого. Дешёвые аналоги российские разработчики пока создать не могут.

Чтобы микросхемы выпускались в широких объёмах, нужна кооперация между разными производствами. По моему мнению, в данный момент сделать упор на собственное производство микросхем и процессоров очень тяжело. Однако если мы пройдём этот тяжёлый путь, то у нас появятся и свои роботы, и свои процессоры, и много чего ещё.

— Помимо микросхем и процессоров, есть ли ещё какие-то импортные комплектующие, которые применялись в отечественной робототехнике? И можем ли мы их заменить российскими аналогами?

— Сейчас мы сталкиваемся с проблемой замены электродвигателей. В России есть разработчики, которые создают двигатели высокого качества для робототехники. Однако пока это не широкомасштабное производство.

Электродвигатели — это базовый элемент для всей системы управления станком или роботом. Переход на отечественную элементную базу значительно удорожит производство. Есть у российских электродвигателей некоторые ограничения, но они несущественные. Я думаю, мы смогли бы в будущем заменить иностранные аналоги, если будет налажено производство.

Gettyimages.ru

© Andrey Bryzgalov / EyeEm

— Согласно ряду исследований, в Китае роботы к 2025 году заменят почти 5% рабочей силы и это приведёт к исчезновению определённых рабочих мест и усилению конкуренции на рынке труда. Как роботизация влияет на рынок труда?

— Мы сейчас находимся в историческом моменте. Существуют так называемые технологические уклады, когда производство меняется с течением времени. Мы сейчас находимся на стыке пятого и шестого. Один из признаков шестого уклада —появление технологии искусственного интеллекта.

Можно вспомнить, как появлялись автомобили, электроосвещение или конвейер и как на это реагировала общественность. Она сопротивлялась чему-то новому и неизвестному, поскольку эти изобретения нарушали привычный экономический уклад.

Также по теме «Нужен аудит систем ИИ»: IT-специалист — о проблемах и выгодах внедрения технологий искусственного интеллекта Технологии искусственного интеллекта могут стать инструментом контроля за людьми, если для этой сферы не будут созданы правовые рамки....

Стоит внимательнее присмотреться к появлению в нашей жизни роботов, которые будут трансформировать рынок труда. Есть некий стереотип, что рынок профессий никогда не будет меняться, однако это не так. Трансформация всё равно произойдёт, и с этим ничего не сделать. Со временем какие-то профессии уйдут в прошлое. Так, некогда появление стиральной машины было чем-то невозможным. Однако современное поколение жить без неё не может. И профессия прачки исчезла.

Конечно, возникает проблема с потерями рабочих мест. Однако в процессе эволюции возникают новые профессии и рынок труда видоизменяется. Например, для обслуживания и создания тех же роботов нужны люди. Надо сказать, что современная система подготовки специалистов, например в Университете ИТМО, достаточно быстро реагирует на изменение конъюнктуры рынка, минимизируя риск безработицы тем, что мы перепрофилируем людей, потерявших работу.

Так что, если роботы будут делать какую-то тяжёлую, грязную, скучную и опасную работу вместо человека — это абсолютно нормально. В каких-то областях роботы заменят человеческий труд — это часть исторического процесса, и мы должны спокойно к этому относиться.