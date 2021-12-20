«Создаёт основы правового регулирования»: в России разработали закон о взаимоотношениях робота и человека

Законопроект о правовом регулировании взаимоотношений человека и робота разработали в Совете Федерации. В документе указывается, что он создаёт основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники. Также в нём даётся определение понятию «робот», устанавливаются их классы опасности и категории. Законодательной инициативой предложено запретить оборот роботов, способных самостоятельно принимать решения и созданных для преступлений. Кроме того, юрлица-иноагенты не получат лицензию на оборот и создание роботов в России.

В России разработан комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. В документе даётся определение понятию «робот», устанавливаются их классы и закрепляются принципы взаимоотношений робота и человека.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (автор законодательной инициативы), сейчас в России отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий робототехники, тогда как в ряде стран уже существует первичное правовое регулирование по этому вопросу.

«Законопроект создаёт основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер», — говорится в пояснительной записке, текст которой приводит ТАСС.

Подчёркивается, что правовое регулирование отношений в сфере оборота роботов и их составных модулей основывается на принципах благополучия человека и гражданина, безопасности личности, общества и государства, открытости информации о технологиях робототехники.

Согласно документу, робот является продуктом достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), который состоит из двух или более частей, он управляется средствами заложенной в него компьютерной программы и способен как выполнять ранее запрограммированные человеком действия, так и решать задачи в автономном режиме.

Роботы делятся на две категории: гражданские (промышленные, сервисные, медицинские, образовательные, научные), деятельность которых направлена на реализацию частных интересов, и служебные (военные и правоохранительные), задействованные в реализации интересов государства и общества.

РИА Новости

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Также, по мнению Кутепова, роботов нужно разделить на четыре класса по степени опасности. Роботов с первого по третий класс предлагается относить к источникам повышенной опасности и применять к ним общие положения гражданского законодательства об ответственности за вред, «причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».

Кроме того, законопроектом предлагается запретить оборот роботов, которые способны самостоятельно принимать решения и созданы в целях совершения преступлений.

«На территории Российской Федерации запрещается оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения», — указывается в документе.

Ещё в одном положении законопроекта говорится о запрете на выдачу лицензии на оборот и создание роботов юрлицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции иноагента, хозобществам, контролируемым иностранными инвесторами, а также ИП, которые имеют непогашенную судимость за экономические преступления, а также средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления.

Разработанный документ направлен в Минэкономразвития и Минцифры.

Комментируя инициативу в беседе с RT, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что необходимо предотвратить случаи ущемления прав людей.

«Сегодня автоматизированные системы могут не просто выполнять какие-то рутинные действия и подзадачи, они могут принимать решения... Нужно строить соответствующую нормативную «обвязку» как требования для производителей таких систем», — сказал эксперт.

Он отметил, что для полноценного и эффективного функционирования законодательства в этой сфере важно учитывать ряд особенностей.

«На мой взгляд, сначала нужно разобраться с философскими и идеологическими понятиями, а после уже переходить к нормативным. Всё это нужно делать в полной синхронизации с отраслью, разработчиками, производителями систем, экспертами, научной средой, с бизнесом и международным сообществом», — заключил аналитик.

Как указал председатель совета директоров компании-производителя автономных сервисных роботов для бизнеса «Промобот» Алексей Южаков, к вопросу регулирования взаимоотношений робота и человека необходимо подключать профессиональное сообщество, тех, кто занимается разработкой роботизированной техники.

«Второй тезис от меня как представителя отрасли заключается в том, что любое регулирование на самых ранних этапах — это в любом случае всегда вред», — добавил собеседник RT.