Глава ФМБА Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» от «стелс-омикрона»
«Подавляющее большинство эпитопов в белках N разных штаммов SARS-CoV-2 остаются идентичными, поэтому можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного препаратом «Конвасэл» человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2, в том числе которые сейчас активно развиваются», — цитирует ТАСС Скворцову.
Кроме того, сообщалось, что российская вакцина «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививок препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ранее ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл».
Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.
Скворцова в эфире канала «Россия 24» рассказала, что среди тех, кто был привит вакциной от коронавируса «Конвасэл» в рамках клинических исследований, никто не заболел COVID-19.