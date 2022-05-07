Глава ФМБА Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» от «стелс-омикрона»

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Вакцина от коронавируса «Конвасэл» практически одинаково эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе «омикрона» и его подвидов. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Подавляющее большинство эпитопов в белках N разных штаммов SARS-CoV-2 остаются идентичными, поэтому можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного препаратом «Конвасэл» человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2, в том числе которые сейчас активно развиваются», — цитирует ТАСС Скворцову.

Кроме того, сообщалось, что российская вакцина «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививок препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл».

Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.

Скворцова в эфире канала «Россия 24» рассказала, что среди тех, кто был привит вакциной от коронавируса «Конвасэл» в рамках клинических исследований, никто не заболел COVID-19.

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