Глава ФМБА Скворцова: «Конвасэл» можно применять после вакцинации другими препаратами

Российская вакцина «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививок препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По её словам, в клинических исследованиях препарата приняли участие 155 добровольцев, которые могли быть вакцинированы не ранее чем за 30 дней до исследования любой другой вакциной.

«Последующие результаты клинических исследований показали, что при соблюдении этого срока возможно применять вакцину «Конвасэл» для ревакцинации после применения вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — сказала она ТАСС.

Ранее ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл».

Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.

Скворцова в эфире канала «Россия 24» рассказала, что среди тех, кто был привит вакциной от коронавируса «Конвасэл» в рамках клинических исследований, никто не заболел COVID-19.