В Ростовской области подтвердили 78 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 78 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 373,5 тыс. жителей. Коэффициент распространения вируса — 0,81.

В настоящее время в больницах находятся 359 пациентов. Выздоровели за минувшие 24 часа 133 человека.

В целом в России за сутки выявили 5541 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.