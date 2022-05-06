В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 215 466. Выздоровели за минувшие 24 часа 87 жителей, всего — 209 993.
Также стало известно, что в Липецкой области отменяют ограничения, связанные с работой общепита, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Теперь кафе и рестораны могут работать круглосуточно и без справок.
Кроме того, возобновляется деятельность ночных клубов, детских игровых комнат, аттракционов.
Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.