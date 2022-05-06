В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 215 466. Выздоровели за минувшие 24 часа 87 жителей, всего — 209 993.

Также стало известно, что в Липецкой области отменяют ограничения, связанные с работой общепита, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Теперь кафе и рестораны могут работать круглосуточно и без справок.

Кроме того, возобновляется деятельность ночных клубов, детских игровых комнат, аттракционов.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

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