В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 50 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 215 466. Выздоровели за минувшие 24 часа 87 жителей, всего — 209 993.

Также стало известно, что в Липецкой области отменяют ограничения, связанные с работой общепита, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Теперь кафе и рестораны могут работать круглосуточно и без справок.

Кроме того, возобновляется деятельность ночных клубов, детских игровых комнат, аттракционов.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.