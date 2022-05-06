В Кемеровской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 134 жителя.
В Кемеровской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 162 283, вылечившихся — 158 471.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 364 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выписан 471 человек.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

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