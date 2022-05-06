Профилактолог Токарев рассказал об одном из последствий COVID-19

Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что большинство переболевших COVID-19 испытывают трудности с концентрацией внимания и формулировкой мыслей.

По данным исследований, 69% пациентов с лонг-ковидом жалуются на «туман в голове», уточнил врач в беседе с URA.RU.

Если нарушение концентрации внимания сочетается с повышенным артериальным давлением, это может быть опасно, так как подобное явление может стать предвестником серьёзных нарушений мозгового кровообращения — вплоть до инсульта.

В таких ситуациях нужно обратиться за медпомощью и получить консультацию врача, добавил Токарев.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.