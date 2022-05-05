YouTube заблокировал трансляции канала радио «Радонеж»

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Видеохостинг YouTube заблокировал трансляции канала радио «Радонеж» из-за «нарушения правил сообщества».
YouTube заблокировал трансляции канала радио «Радонеж»
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Об этом радиостанция сообщила на своём сайте.

«Поскольку указанная в уведомлении YouTube причина блокировки — «дискриминационные высказывания», якобы имевшие место в программах, посвящённых специальной военной операции ВС России, радиостанция не рассчитывает на успех апелляции к YouTube», — говорится в заявлении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала.

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