Видеохостинг YouTube заблокировал трансляции канала радио «Радонеж» из-за «нарушения правил сообщества».

Об этом радиостанция сообщила на своём сайте.

«Поскольку указанная в уведомлении YouTube причина блокировки — «дискриминационные высказывания», якобы имевшие место в программах, посвящённых специальной военной операции ВС России, радиостанция не рассчитывает на успех апелляции к YouTube», — говорится в заявлении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала.