РКН требует восстановить YouTube-канал Первого российского национального телеканала

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала.

По мнению ведомства, подобные ограничительные меры в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения и проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер», — указали в федеральной службе.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что общая сумма штрафов, наложенных судом на видеохостинг YouTube по требованию надзорного ведомства, составляет более 7 млрд рублей.