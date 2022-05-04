РКН требует восстановить YouTube-канал Первого российского национального телеканала

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Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала.
РКН требует восстановить YouTube-канал Первого российского национального телеканала
  • globallookpress.com
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По мнению ведомства, подобные ограничительные меры в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения и проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер», — указали в федеральной службе.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что общая сумма штрафов, наложенных судом на видеохостинг YouTube по требованию надзорного ведомства, составляет более 7 млрд рублей.

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