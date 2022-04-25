Замглавы РКН: общая сумма наложенных на YouTube штрафов превышает 7 млрд рублей

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Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что общая сумма штрафов, наложенных судом на видеохостинг YouTube по требованию надзорного ведомства, составляет более 7 млрд рублей.
Замглавы РКН: общая сумма наложенных на YouTube штрафов превышает 7 млрд рублей
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Об этом он сказал в ходе XI Форума безопасного интернета.

«В общей сложности, за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС.

14 апреля Роскомнадзор составил протоколы в отношении Google по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП России за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных запрещёнными в России.

7 апреля Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google LLC и её информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера

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