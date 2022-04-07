Роскомнадзор объявил о принятии ряда мер в отношении Google
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
В числе мер информирование поисковыми системами интернет-пользователей о том, что Google нарушает российское законодательство.
Также будет действовать запрет на распространение рекламы Google LLC и информационных ресурсов компании в качестве объекта рекламирования.
В Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тыс. запрещённых российским законодательством материалов.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов.