Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации поискового сервиса Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, поисковая система Google исключила из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны России и Министерства внутренних дел России.

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.