Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов
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«Роскомнадзор потребовал от администрации поискового сервиса Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, поисковая система Google исключила из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны России и Министерства внутренних дел России.
Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.