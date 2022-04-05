Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов

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Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов
  • Gettyimages.ru

«Роскомнадзор потребовал от администрации поискового сервиса Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, поисковая система Google исключила из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны России и Министерства внутренних дел России.

Ранее Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.

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