Роскомнадзор призвал Google снять ограничения в отношении российских СМИ на YouTube

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Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.
Роскомнадзор призвал Google снять ограничения в отношении российских СМИ на YouTube
  • globallookpress.com
  • © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

«Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять ограничения с группы каналов интернет-издания «Политическая Россия».

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