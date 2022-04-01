Роскомнадзор призвал Google снять ограничения в отношении российских СМИ на YouTube

Роскомнадзор призвал компанию Google снять ограничения в отношении российских СМИ на платформе YouTube.

«Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять ограничения с группы каналов интернет-издания «Политическая Россия».