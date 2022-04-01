Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с издания «Политическая Россия»
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- © Sophia Kembowski/dpa
Как отмечается в заявлении ведомства, оно потребовало от видеохостинга не только снять ограничения, но и объяснить причины их введения.
Роскомнадзор подчеркнул, что соответствующие действия YouTube представляют собой нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры.
18 марта первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в скором времени.