Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с издания «Политическая Россия»

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Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов интернет-издания «Политическая Россия».
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с издания «Политическая Россия»
  • globallookpress.com
  • © Sophia Kembowski/dpa

Как отмечается в заявлении ведомства, оно потребовало от видеохостинга не только снять ограничения, но и объяснить причины их введения.

Роскомнадзор подчеркнул, что соответствующие действия YouTube представляют собой нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры.

18 марта первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в скором времени.

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