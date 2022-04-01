Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с издания «Политическая Россия»

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов интернет-издания «Политическая Россия».

Как отмечается в заявлении ведомства, оно потребовало от видеохостинга не только снять ограничения, но и объяснить причины их введения.

Роскомнадзор подчеркнул, что соответствующие действия YouTube представляют собой нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры.

18 марта первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в скором времени.