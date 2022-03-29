Роскомнадзор составит протоколы в отношении Google за неудаление материалов на YouTube

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Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении Google за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры.
Роскомнадзор составит протоколы в отношении Google за неудаление материалов на YouTube
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«Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по ст. 13.41 КоАП России за неудаление видеохостингом YouTube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что платформа «способствует распространению лживого контента».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в скором времени.

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