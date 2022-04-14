Роскомнадзор составил два новых админпротокола на Google 

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Роскомнадзор составил два новых административных протокола в отношении американской компании Google LLC за неудаление незаконной информации.
Роскомнадзор составил два новых админпротокола на Google 
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В сообщении ведомства говорится, что 14 апреля регулятор составил протоколы в отношении Google по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, которые признаны запрещёнными в России.

В ближайшее время протоколы передадут в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов.

7 апреля Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google LLC и её информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера. Они будут действовать до устранения нарушений российского законодательства.

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