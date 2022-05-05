В Пермском крае выявили 139 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 139 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 367 551.

Вакцинацию однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 459 296 жителей, завершил иммунизацию 1 390 801 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 5011 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.