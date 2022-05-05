В Кемеровской области зафиксировали 90 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Общее число заболевших в регионе достигло 162 187. Выздоровели 158 337 жителей, включая 102 за минувшие 24 часа.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1527 пациентов.
В целом за сутки в России выявили 5011 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
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