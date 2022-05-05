Врач Хомяков рассказал, кому нежелательно заниматься спортом на улице

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, кому не рекомендуется заниматься спортом на улице.

По словам эксперта, противопоказание для тренировок на улице такое же, как и для любых физических нагрузок, — наличие острого заболевания.

В случае если недавно вы перенесли коронавирус и столкнулись с осложнениями, стоит проконсультироваться с врачом — он поможет подобрать правильные упражнения и режим занятий, отметил врач.

Из-за цветения растений в весенний период также важно помнить, что существенно повышается риск аллергических реакций, добавил он.

Для занятий спортом на свежем воздухе необходимо отдавать предпочтение одежде с хорошими согревающими и кондиционирующими свойствами, чтобы избежать переохлаждения, порекомендовал Хомяков в беседе с «Известиями».

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