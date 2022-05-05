Врач Хомяков рассказал, кому нежелательно заниматься спортом на улице

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Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, кому не рекомендуется заниматься спортом на улице.
Врач Хомяков рассказал, кому нежелательно заниматься спортом на улице
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, противопоказание для тренировок на улице такое же, как и для любых физических нагрузок, — наличие острого заболевания.

В случае если недавно вы перенесли коронавирус и столкнулись с осложнениями, стоит проконсультироваться с врачом — он поможет подобрать правильные упражнения и режим занятий, отметил врач.

Из-за цветения растений в весенний период также важно помнить, что существенно повышается риск аллергических реакций, добавил он.

Для занятий спортом на свежем воздухе необходимо отдавать предпочтение одежде с хорошими согревающими и кондиционирующими свойствами, чтобы избежать переохлаждения, порекомендовал Хомяков в беседе с «Известиями».

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.

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