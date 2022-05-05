Врач Хомяков рассказал, кому нежелательно заниматься спортом на улице
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По словам эксперта, противопоказание для тренировок на улице такое же, как и для любых физических нагрузок, — наличие острого заболевания.
В случае если недавно вы перенесли коронавирус и столкнулись с осложнениями, стоит проконсультироваться с врачом — он поможет подобрать правильные упражнения и режим занятий, отметил врач.
Из-за цветения растений в весенний период также важно помнить, что существенно повышается риск аллергических реакций, добавил он.
Для занятий спортом на свежем воздухе необходимо отдавать предпочтение одежде с хорошими согревающими и кондиционирующими свойствами, чтобы избежать переохлаждения, порекомендовал Хомяков в беседе с «Известиями».
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