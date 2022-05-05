В Татарстане зарегистрировали 201 случай COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 201 случай COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 201 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 145 661 житель. Выздоровели 139 652 человека, в том числе 212 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Приморском крае коронавирусом за всё время переболели 171 453 жителя, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В нашем крае по-прежнему развёрнута сеть мобильных и стационарных пунктов вакцинации, жители могут пройти иммунизацию без предварительной записи при наличии полиса ОМС, СНИЛС и паспорта. За последние сутки прививку сделали 457 приморцев, из них вторую прививку — 224 человека», — отмечается в сообщении.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

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