В Оренбургской области выявили 50 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 50 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 215 416. Выздоровели за минувшие 24 часа 94 жителя, всего — 209 906.

Также стало известно, что в Хабаровском крае число госпитализаций пациентов с коронавирусом не превышает 50 человек, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональный Минздрав. Коллективный иммунитет в регионе — более 50%.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.