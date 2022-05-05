В Оренбургской области выявили 50 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 215 416. Выздоровели за минувшие 24 часа 94 жителя, всего — 209 906.
Также стало известно, что в Хабаровском крае число госпитализаций пациентов с коронавирусом не превышает 50 человек, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональный Минздрав. Коллективный иммунитет в регионе — более 50%.
Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.