Путин: в просвещении одной Википедией пользоваться нельзя

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Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем подчеркнул, что стране нужны собственные просветительские проекты, так как одной Википедией пользоваться невозможно.
Путин: в просвещении одной Википедией пользоваться нельзя
  • РИА Новости

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — сказал глава государства.

В 2019 году в Минкомсвязи России не рекомендовали студентам пользоваться Википедией, поскольку она может содержать непроверенную информацию.

После этого Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию Википедия на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде.

Как отмечал Роскомнадзор, администрация Википедии игнорирует требования об удалении недостоверной информации о событиях на Украине.

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