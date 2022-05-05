Путин: в просвещении одной Википедией пользоваться нельзя
- РИА Новости
«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — сказал глава государства.
В 2019 году в Минкомсвязи России не рекомендовали студентам пользоваться Википедией, поскольку она может содержать непроверенную информацию.
После этого Владимир Путин предложил заменить онлайн-энциклопедию Википедия на новую редакцию Большой российской энциклопедии в электронном виде.
Как отмечал Роскомнадзор, администрация Википедии игнорирует требования об удалении недостоверной информации о событиях на Украине.