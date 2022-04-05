Роскомнадзор: «Википедия» игнорирует требования об удалении фейков о событиях на Украине

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Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что администрация интернет-ресурса «Википедия» игнорирует требования об удалении недостоверной информации о событиях на Украине.
Роскомнадзор: «Википедия» игнорирует требования об удалении фейков о событиях на Украине
  • Gettyimages.ru

«Ранее Роскомнадзор уже направил администрации «Википедии» требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ведомство 4 апреля по требованию Генпрокуратуры России направило администрации ресурса новое требование ограничить распространение фейков.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции России на Украине.

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