Правительство Москвы: возможности искусственного интеллекта помогают врачам

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Правительство Москвы рассказало, как возможности искусственного интеллекта помогают врачам.
Правительство Москвы: возможности искусственного интеллекта помогают врачам
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Об этом сообщает «Вечерняя газета» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что возможности искусственного интеллекта в полной мере применяются в системе поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Модуль анализирует жалобы пациента, а затем на их основе предлагает выбрать из трёх наиболее вероятных диагнозов из 265 групп болезней.

Ещё один помощник врачей — чат-бот для сбора жалоб на самочувствие перед приёмом. Он собирает обращения и передает в протокол предстоящего осмотра в ЕМИАС.

Сервис «Вакцинопрофилактика» помогает в сборе информации о прививках, которые делал пациент.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» рассказала о цифровизации бумажных справок в столичных медицинских учреждениях.

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