Сомнолог Племянникова рассказала о возможных причинах сильной сонливости

Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова рассказала о возможных причинах сильной сонливости.

«В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина D», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам Племянниковой, важно соблюдать режим сна, а комната, в которой человек спит, должна быть хорошо проветренной.

Рекомендованная продолжительность сна — от шести до восьми часов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.