Сомнолог Племянникова рассказала о возможных причинах сильной сонливости

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Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова рассказала о возможных причинах сильной сонливости.
Сомнолог Племянникова рассказала о возможных причинах сильной сонливости
  • Gettyimages.ru
  • © Lucy Lambriex

«В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина D», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам Племянниковой, важно соблюдать режим сна, а комната, в которой человек спит, должна быть хорошо проветренной.

Рекомендованная продолжительность сна — от шести до восьми часов.

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