В Иркутской области зарегистрировали 49 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 292 061.
Вылечились 286 969 жителей, включая 38 за минувшие 24 часа.
В целом за сутки в России выявили 5093 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.