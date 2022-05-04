В Иркутской области зарегистрировали 49 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 49 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 061.

Вылечились 286 969 жителей, включая 38 за минувшие 24 часа.

В целом за сутки в России выявили 5093 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.