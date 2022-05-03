Профессор Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

«Омикроном» у нас в стране только официально переболели несколько миллионов человек. А неофициально — несколько десятков миллионов человек», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, за счёт вакцинации и за счёт переболевших сформировалась очень приличная имунная прослойка.

«Я её приблизительно оцениваю на уровне 80%», — пояснил Нетёсов.

Он добавил, что пандемия в России медленно затухает.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.