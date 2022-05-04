В Ростовской области выявили 51 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 51 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 373 382. Коэффициент распространения вируса составил 0,93.

Выздоровели с начала пандемии более 360,9 тыс. жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 5093 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.