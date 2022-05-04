В Оренбургской области зафиксировали 55 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 55 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 215 366 жителей. Выздоровели 209 812 человек, в том числе 106 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кемеровской области выявили 97 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19. Вылечились 113 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 162 097. Выздоровели 158 235 человек.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.