В Татарстане подтвердили 204 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в республике достигло 145 460.
Выздоровели за минувшие 24 часа 210 человек, всего — 139 440.
В целом в России за сутки выявили 5093 случая COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.