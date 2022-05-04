В Татарстане подтвердили 204 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 204 случая коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 204 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 145 460.

Выздоровели за минувшие 24 часа 210 человек, всего — 139 440.

В целом в России за сутки выявили 5093 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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