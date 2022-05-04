В Челябинской области зарегистрировали 170 случаев COVID-19 за сутки

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В Челябинской области зарегистрировали 170 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Челябинской области зарегистрировали 170 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за минувшие 24 часа 160 жителей. В настоящее время в регионе болеют 3229 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 328 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились за сутки 329 человек.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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