В Челябинской области зарегистрировали 170 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 170 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за минувшие 24 часа 160 жителей. В настоящее время в регионе болеют 3229 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 328 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились за сутки 329 человек.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.