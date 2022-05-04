Невролог Комаров рассказал, чем может быть вызвана головная боль

Врач-невролог Александр Комаров рассказал, какую головную боль ни в коем случае нельзя игнорировать.

В ряде случаев головная боль может быть очень опасна и требует срочного обращения к врачу, отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

«Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Там головная боль пульсирующая», — сказал Комаров.

Головные боли могут быть вызваны также опухолями мозга или инфекционными заболеваниями, менингитом или другими, что может привести к смерти, подчеркнул врач.

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