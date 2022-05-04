Врач Андреанова рассказала о возможной опасности весеннего солнца

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала о вреде для здоровья, который может нанести весеннее солнце.

В беседе с «Вечерней Москвой» Андреанова отметила, что солнце — источник витамина D и хорошего настроения, однако его лучи при длительном и неконтролируемом воздействии могут нанести вред коже.

«Особенно опасно весеннее солнце. Оно воздействует на неподготовленную форму, вызывая фотодерматозы и ожоги. Не забывайте наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 и больше. Обновлять его нанесение нужно каждые три часа», — напомнила врач.

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