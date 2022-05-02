Эндокринолог Котешкова рассказала о факторах риска развития диабета

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Врач-эндокринолог ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения Москвы» Ольга Котешкова рассказала о факторах развития диабета.
Эндокринолог Котешкова рассказала о факторах риска развития диабета
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что на здоровье может отразиться наследственность, повышенное артериальное давление.

«Это в первую очередь люди, имеющие возраст старше 45 лет. Они попадают в группу риска по развитию сахарного диабета. В группу риска по развитию сахарного диабета попадают абсолютно все пациенты с избыточной массой тела и с ожирением. Если индекс массы тела выше 25 кг на метр квадратный, у пациента уже имеется избыточная масса тела», — отметила врач.

По её словам, ещё один фактор — низкая физическая активность.

«Это два состояния преддиабетических — нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности глюкозы», — добавила Котешкова.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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