Эндокринолог Котешкова рассказала о факторах риска развития диабета

Врач-эндокринолог ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения Москвы» Ольга Котешкова рассказала о факторах развития диабета.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что на здоровье может отразиться наследственность, повышенное артериальное давление.

«Это в первую очередь люди, имеющие возраст старше 45 лет. Они попадают в группу риска по развитию сахарного диабета. В группу риска по развитию сахарного диабета попадают абсолютно все пациенты с избыточной массой тела и с ожирением. Если индекс массы тела выше 25 кг на метр квадратный, у пациента уже имеется избыточная масса тела», — отметила врач.

По её словам, ещё один фактор — низкая физическая активность.

«Это два состояния преддиабетических — нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности глюкозы», — добавила Котешкова.

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