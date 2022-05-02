Эндокринолог Котешкова рассказала о факторах риска развития диабета
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила, что на здоровье может отразиться наследственность, повышенное артериальное давление.
«Это в первую очередь люди, имеющие возраст старше 45 лет. Они попадают в группу риска по развитию сахарного диабета. В группу риска по развитию сахарного диабета попадают абсолютно все пациенты с избыточной массой тела и с ожирением. Если индекс массы тела выше 25 кг на метр квадратный, у пациента уже имеется избыточная масса тела», — отметила врач.
По её словам, ещё один фактор — низкая физическая активность.
«Это два состояния преддиабетических — нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности глюкозы», — добавила Котешкова.
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