Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам воздержаться от чрезмерного употребления шашлыка

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала гипертоникам воздержаться от чрезмерного употребления шашлыка.
Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам воздержаться от чрезмерного употребления шашлыка
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«Когда берётся готовый шашлык, там майонез, очень много добавок, соусы солёные. Это задерживает жидкость в организме, и может повышаться артериальное давление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, шашлык можно есть только в состоянии ремиссии, и то в ограниченном количестве.

Как отметила Соломатина, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы желательно быть очень аккуратными в плане питания.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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