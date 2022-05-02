Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам воздержаться от чрезмерного употребления шашлыка
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«Когда берётся готовый шашлык, там майонез, очень много добавок, соусы солёные. Это задерживает жидкость в организме, и может повышаться артериальное давление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, шашлык можно есть только в состоянии ремиссии, и то в ограниченном количестве.
Как отметила Соломатина, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы желательно быть очень аккуратными в плане питания.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.