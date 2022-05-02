В МЧС рассказали о самых опасных видах клещей в России

В российском МЧС рассказали о двух самых опасных видах клещей в регионах России.

«В России встречается около 60 видов иксодид (клещей. — RT), из которых наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза — имеют таёжный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus», — приводит РИА Новости заявление.

В министерстве уточнили, что при укусе клеща нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, как правильно выбирать одежду для отдыха на природе в период активности клещей.