В МЧС рассказали о самых опасных видах клещей в России

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В российском МЧС рассказали о двух самых опасных видах клещей в регионах России.
В МЧС рассказали о самых опасных видах клещей в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«В России встречается около 60 видов иксодид (клещей. — RT), из которых наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза — имеют таёжный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus», — приводит РИА Новости заявление.

В министерстве уточнили, что при укусе клеща нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, как правильно выбирать одежду для отдыха на природе в период активности клещей.

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