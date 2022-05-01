После гибели одного человека при жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье возбудили дело

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Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили дело после гибели одного человека при жёсткой посадке вертолёта в Забайкальском крае.
После гибели одного человека при жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье возбудили дело
  • © Пресс-служба СК РФ

«По факту авиапроисшествия, произошедшего с вертолётом Ми-8, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вертолёт совершил жёсткую посаду в аэропорту города Могочи Забайкальского края, в результате чего воздушное судно загорелось.

На борту вертолёта судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из которых погиб, ещё четверо были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате жёсткой посадки вертолёта в Забайкалье.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, вертолёт возвращался с тушения пожара в районе села Маклакан. 

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