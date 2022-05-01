Совершивший жёсткую посадку вертолёт в Забайкалье возвращался с тушения пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Забайкалья.
«По нашим данным, в Могоче жёсткую посадку совершил законтрактованный вертолёт, возвращавшийся с тушения пожара в Маклакане. Один человек погиб, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии, на борту было 15 человек. Вертолёт принадлежал компании «Мостовик», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сам вертолёт не был задействован в тушении пожаров, он доставлял людей.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье.