Один человек погиб и пять пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье

Короткая ссылка
Один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате жёсткой посадки вертолёта в Забайкалье.
Один человек погиб и пять пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

«По уточнённым данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное», — указали в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жёсткой посадке вертолёта МИ-8 с последующим возгоранием поступило в 11:05 мск.

Ранее сообщалось, что в результате опрокидывания вертолёта Ми-8 на учебной базе в посёлке Соколовом Саратовской области один человек пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить