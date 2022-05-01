Один человек погиб и пять пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
«По уточнённым данным, один погибший и пятеро пострадавших. Все они доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное», — указали в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщение о жёсткой посадке вертолёта МИ-8 с последующим возгоранием поступило в 11:05 мск.
Ранее сообщалось, что в результате опрокидывания вертолёта Ми-8 на учебной базе в посёлке Соколовом Саратовской области один человек пострадал.