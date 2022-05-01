Экономист Беляев прокомментировал закон об облегчении постановки на учёт иностранных компаний

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в российском банке.

«Мы пытаемся искать конструктивные примеры и нашей работы в условиях санкций, и того, что санкции всё равно бесполезны, потому что всегда находятся какие-то пути, которыми санкции можно смягчить или обойти», — пояснил специалист.

Таким образом, как отметил экономист, Россия «протягивает руку» иностранным компаниям, которые работают на нашем рынке, ведут легальный и конструктивный бизнес на нашей территории.

«Это ведь не только польза для самой компании, которая работает здесь. Она работает здесь, она производит здесь продукт, она нанимает рабочую силу, платит налоги. То есть она выполняет полезную функцию для экономики нашей страны», — рассказал Беляев.

По его мнению, закон является адаптационным взвешенным шагом для продолжения жизни в условиях санкций.

Ранее Путин подписал закон, призванный облегчить процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в банке.