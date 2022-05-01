Экономист Беляев прокомментировал закон об облегчении постановки на учёт иностранных компаний

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в российском банке.
Экономист Беляев прокомментировал закон об облегчении постановки на учёт иностранных компаний
  • РИА Новости

«Мы пытаемся искать конструктивные примеры и нашей работы в условиях санкций, и того, что санкции всё равно бесполезны, потому что всегда находятся какие-то пути, которыми санкции можно смягчить или обойти», — пояснил специалист.

Таким образом, как отметил экономист, Россия «протягивает руку» иностранным компаниям, которые работают на нашем рынке, ведут легальный и конструктивный бизнес на нашей территории.

«Это ведь не только польза для самой компании, которая работает здесь. Она работает здесь, она производит здесь продукт, она нанимает рабочую силу, платит налоги. То есть она выполняет полезную функцию для экономики нашей страны», — рассказал Беляев.

По его мнению, закон является адаптационным взвешенным шагом для продолжения жизни в условиях санкций.

Ранее Путин подписал закон, призванный облегчить процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в банке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить