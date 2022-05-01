Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным инвесторам участвовать в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.
Путин подписал закон о запрете иностранцам организовывать перевозки пассажиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«...концессионером по такому концессионному соглашению не могут являться иностранные инвесторы, российские юридические лица, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица, иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, иные иностранные инвесторы, за исключением случаев, определённых федеральным законом, решением президента России», — говорится в документе.

Отмечается, что исключением станут государства — члены Евразийского экономического союза.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта выделят 16,7 млрд рублей.

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