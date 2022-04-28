Мишустин: на кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта выделят 16,7 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта выделят 16,7 млрд рублей.
Мишустин: на кредиты системообразующим компаниям сферы транспорта выделят 16,7 млрд рублей
  • РИА Новости

«В повестке заседания — ещё одна мера, которая касается системообразующих предприятий транспортной отрасли и ЖКХ. Они получат льготные кредиты по сниженной ставке 11% на срок до 12 месяцев. Максимальный размер займа — 10 млрд рублей. Правительство выделит на такие цели 16,7 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам премьер-министра, предприятия ЖКХ смогут получить на тех же льготных условиях до 5 млрд рублей на пополнение оборотных средств.

«Направим на эти цели 2,85 млрд рублей», — добавил он.

Ранее Мишустин анонсировал выделение 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на полёты внутри страны.

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