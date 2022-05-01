В России облегчили постановку на учёт иностранных организаций при открытии счёта в банке

Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в банке.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, открытие счёта в российском банке признаётся основанием для постановки иностранных организаций на налоговый учёт.

Таким образом облегчается процесс признания в России холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями.

31 марта Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, большинство партнёров России уже перешли на способ оплаты газа в рублях.