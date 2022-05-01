В России облегчили постановку на учёт иностранных организаций при открытии счёта в банке
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, открытие счёта в российском банке признаётся основанием для постановки иностранных организаций на налоговый учёт.
Таким образом облегчается процесс признания в России холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями.
31 марта Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.
Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.
Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, большинство партнёров России уже перешли на способ оплаты газа в рублях.