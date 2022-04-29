В Ростовской области зарегистрировали 171 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 171 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 372,7 тыс. Коэффициент распространения болезни составляет 0,6.

Выздоровели 360,1 тыс. жителей, в том числе 212 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 7710 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Юрий Беленков кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН, высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.