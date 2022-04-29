В Пермском крае выявили 160 случаев коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 160 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболел 366 621 житель.

В краевых стационарах на лечении находятся 393 пациента.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа зарегистрировали 477 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 569 жителей.

Ранее Юрий Беленков, кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН, высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.