В Оренбургской области зафиксировали 78 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 78 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 78 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 215 032. Выздоровели 209 236 жителей, включая 122 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать до 1 июня, передаёт URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Такое решение принял региональный оперативный штаб в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года №120-п «О введении режима повышенной готовности», — отмечается в сообщении.

В регионе по-прежнему действует масочный режим в местах массового пребывания людей и общественном транспорте.

Ранее кардиолог доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

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