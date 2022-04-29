В Удмуртии выявили 48 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 48 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках под наблюдением находятся 2764 пациента, в ковидных стационарах — 123 пациента в состоянии средней степени тяжести и 23 — в тяжёлом.

Выписаны за минувшие 24 часа 49 человек.

Тем временем, в Севастополе за сутки зарегистрировали 61 случай коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональное правительство. Вылечились 27 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 83 446, выздоровевших — 80 685.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.