В Удмуртии выявили 48 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 48 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии выявили 48 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках под наблюдением находятся 2764 пациента, в ковидных стационарах — 123 пациента в состоянии средней степени тяжести и 23 — в тяжёлом.

Выписаны за минувшие 24 часа 49 человек.

Тем временем, в Севастополе за сутки зарегистрировали 61 случай коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на региональное правительство. Вылечились 27 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 83 446, выздоровевших — 80 685.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

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