Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта передали в суд

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Уголовное дело в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта, передано в суд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.
Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта передали в суд
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Отмечается, что прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кохал.

«Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 244 («Надругательство над телами умерших») УК России», — заявили в надзорном ведомстве.

Дело будет рассматриваться в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком. 

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. В августе суд арестовал её.

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