Педиатр Гаврюшкин назвал важные составляющие детской аптечки

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Педиатр Егор Гаврюшкин, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказал, как собрать аптечку ребёнку для путешествия.
Педиатр Гаврюшкин назвал важные составляющие детской аптечки
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Об этом он сказал в беседе с Life.ru.

Так, в аптечке должны храниться жаропонижающие, антигистаминные препараты, градусник, раствор для обработки ран, пенка от ожогов, лидокаин, анальгетики (парацетамол), солевой раствор для пероральной регидратации (например, регидрон), хлоргексидин.

Специалист также посоветовал взять с собой в дорогу капли для ушей «Отипакс», так как они снижают болевой эффект от перепада давления.

Пригодятся также спреи от насекомых, в частности от клещей, и охлаждающая мазь после укусов.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.

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