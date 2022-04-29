Педиатр Гаврюшкин назвал важные составляющие детской аптечки

Педиатр Егор Гаврюшкин, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказал, как собрать аптечку ребёнку для путешествия.

Об этом он сказал в беседе с Life.ru.

Так, в аптечке должны храниться жаропонижающие, антигистаминные препараты, градусник, раствор для обработки ран, пенка от ожогов, лидокаин, анальгетики (парацетамол), солевой раствор для пероральной регидратации (например, регидрон), хлоргексидин.

Специалист также посоветовал взять с собой в дорогу капли для ушей «Отипакс», так как они снижают болевой эффект от перепада давления.

Пригодятся также спреи от насекомых, в частности от клещей, и охлаждающая мазь после укусов.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.